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Награжденный Георгиевским крестом снайпер рассказал, как «снял» пулеметный расчет противника

Дмитрий Трунов
07:11 21.05.2023
Штурмовики ЗВО получили награды за отличия в ходе спецоперации.
© Видео: Министерство обороны РФ © Фото: Министерство обороны РФ
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Военнослужащие штурмовых подразделений мотострелкового соединения общевойсковой армии Западного военного округа получили государственные награды за отличия в ходе специальной военной операции. Награждение прошло на передовой.

Бойцы получили ордена Мужества, медали «За отвагу», знаки отличия «Георгиевский Крест» IV степени. Командиры поблагодарили штурмовиков за личный вклад в общее дело, самоотверженную ратную службу и пожелали им крепкого здоровья и успехов в службе на благо Отечества.

Награжденные бойцы смогли личным примером поддержать товарищей. Они четко выполнили свои боевые задачи на одном из направлений спецоперации, и это позволило развить успех в наступлении и на других направлениях.

«Пулеметный расчет очень затруднял продвижение нашим солдатам, ребятам моим, друзьям. Пришлось снять пулеметный расчет, обеспечить им дальнейшие проходы. У нас отличные командиры, с которыми не стыдно и не страшно идти в бой. Это самое главное. На и коллектив у нас - все друг за друга горой», - рассказал разведчик-снайпер штурмового отряда с позывным «Хитрый».

Сразу после награждения штурмовики ЗВО вернулись на свои позиции для дальнейшего выполнения поставленных задач.

Ранее мотострелков наградили за спасение раненых с минного поля и другие отличия в зоне СВО.

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