Пусковую установку для «Калибров» и «Цирконов» показали изнутри

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Создатели пусковых установок для крылатых ракет «Калибр» и гиперзвуковых ракет «Циркон» используют специальную установку, на которой испытывают свою продукцию для модифицированных надводных и подводных кораблей. Этот комплекс в эфире «Военной приемки» показал замначальника цеха Обуховского завода Иван Романов.

«Данное сооружение было построено для пусковых установок, для испытаний и сборки различных модификаций надводных и подводных кораблей», - объяснил Романов.

Между тем, уже более 180 важных объектов противника были поражены вооруженными «Калибрами» кораблями Черноморского флота (ЧФ) в ходе СВО. Об этом сообщил командующий ЧФ вице-адмирал Виктор Соколов в интервью изданию «Красная звезда». По его словам, применение «Калибров» заставило украинское командование отказаться от активных действий и противостояния с РФ в море.

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