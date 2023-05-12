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Вооруженные «Калибрами» корабли Черноморского флота за время СВО поразили более 180 важных объектов противника

10:01 12.05.2023
Действия ЧФ и ВКС РФ поспособствовали блокированию украинских сил без возможности применения кораблей и самолетов с последующим их частичным уничтожением.
Вооруженные «Калибрами» корабли Черноморского флота за время СВО поразили более 180 важных объектов противника
© Фото: MOD Russia, Globallookpress
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Вооруженные «Калибрами» корабли Черноморского флота за время СВО поразили более 180 важных объектов противника. Об этом сообщил в интервью изданию «Красная звезда» командующий ЧФ вице-адмирал Виктор Соколов.

Он рассказал, какую роль играет ЧФ в ходе выполнения задач СВО в настоящее время. В частности, массированное применение «Калибров» фрегатами, малыми ракетными кораблями и подводными лодками ЧФ позволило достичь отказа украинского командования от активных действий и противостояния с РФ в море.

«Основными объектами поражения являлись радиолокационные станции систем ПВО, пункты временной дислокации подразделений ВСУ, склады ракетно-артиллерийского вооружения, нефтебазы, склады ГСМ, авиабазы, железнодорожные станции», - цитирует Соколова «Красная звезда».

Как подчеркнул командующий, действия ЧФ РФ и Воздушно-космических сил ВС РФ поспособствовали тому, что украинские ВМС были скованы в пунктах базирования без возможности применения кораблей и самолетов. В результате корабли и катера Украины были частично уничтожены.

Материал подготовили Егор Левин и Николай Баранов.

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