Вооруженные «Калибрами» корабли Черноморского флота за время СВО поразили более 180 важных объектов противника
Вооруженные «Калибрами» корабли Черноморского флота за время СВО поразили более 180 важных объектов противника. Об этом сообщил в интервью изданию «Красная звезда» командующий ЧФ вице-адмирал Виктор Соколов.
Он рассказал, какую роль играет ЧФ в ходе выполнения задач СВО в настоящее время. В частности, массированное применение «Калибров» фрегатами, малыми ракетными кораблями и подводными лодками ЧФ позволило достичь отказа украинского командования от активных действий и противостояния с РФ в море.
«Основными объектами поражения являлись радиолокационные станции систем ПВО, пункты временной дислокации подразделений ВСУ, склады ракетно-артиллерийского вооружения, нефтебазы, склады ГСМ, авиабазы, железнодорожные станции», - цитирует Соколова «Красная звезда».
Как подчеркнул командующий, действия ЧФ РФ и Воздушно-космических сил ВС РФ поспособствовали тому, что украинские ВМС были скованы в пунктах базирования без возможности применения кораблей и самолетов. В результате корабли и катера Украины были частично уничтожены.
Материал подготовили Егор Левин и Николай Баранов.