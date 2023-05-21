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Медведев обыграл Циципаса в Риме и исполнил победный танец

Максим Крюков
09:50 21.05.2023
По словам российского теннисиста, он был счастлив выйти в свой первый финал «Мастерса» на грунте.
Медведев обыграл Циципаса в Риме и исполнил победный танец
© Фото: Fabrizio Corradetti, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
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Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал свой танец после победы в полуфинальном матче над греком Стефаносом Циципасом на турнире серии «Мастерс» в Риме. Встреча, которую прерывали из-за дождя более чем на 4 часа, продлилась 6 часов 5 минут и завершилась со счетом 7:5, 7:5.

«Это словно быть в клубе пьяным. Когда ты танцуешь, а у меня много таких друзей, ты чувствуешь себя богом танцпола. Но, когда тебе показывают видео, ты видишь, что это не так», - передает слова спортсмена Yahoo Sports.

Занимающий третью строчку в рейтинге ATP Медведев добавил, что был счастлив выйти в свой первый финал «Мастерса» на грунтовом покрытии.

В решающей встрече российский спортсмен сразится с датчанином Хольгером Руне (седьмая ракетка мира), который в своем полуфинальном матче обыграл представителя Норвегии Каспера Рууда (третье место в мужском туре) со счетом 6:7, 6:4, 6:2. Для Медведева и Руне это будет второе личное противостояние не только в сезоне, но и в карьере.

Ранее стало известно, что Даниил Медведев выиграл турнир серии «Мастерс» в Майями. В финале россиянин сразился с итальянцем Янником Синнером. Выяснение отношений заняло немногим более полутора часов. Итоговый счет: 7:5, 6:3 в пользу россиянина.

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