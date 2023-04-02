Медведев стал победителем «Мастерса» в Майями

Даниил Медведев выиграл 19-й в карьере турнир под эгидой АТР в одиночном разряде, а также четвертый в нынешнем сезоне.

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Российский теннисист Даниил Медведев выиграл турнир серии «Мастерс» в Майями. В финале против него на корт вышел итальянец Янник Синнер. Выяснение отношений заняло немногим более полутора часов. Итоговый счет: 7:5, 6:3 в пользу россиянина.

Стоит отметить, что победа Медведева в Майями принесла ему $1,262 млн и 1000 рейтинговых очков. Теперь он поднимется на четвертую строчку рейтинга сильнейших теннисистов планеты. Также, этот турнир под эгидой АТР стал 19-м в карьере Медведева, который он выиграл в одиночном разряде, пишет РИА Новости.

Этот турнир в Майями обошелся без знаменитого серба Новака Джоковича. Из-за отказа вакцинироваться от коронавирусной инфекции его не пустили в США. Ранее стало известно, что Даниил Медведев уступил в финале турнира серии «Мастерс» в американском Индиан-Уэллсе второй ракетке мира испанцу Карлосу Алькарасу.