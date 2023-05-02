ЕС запретил экспорт украинского зерна в Словакию, Румынию, Болгарию, Венгрию и Польшу

При этом Еврокомиссия разрешила транзит и экспорт сельхозпродукции в другие страны.

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Еврокомиссия запретила экспорт зерна с Украины в Словакию, Румынию, Болгарию, Венгрию и Польшу. Ограничения будут действовать до 5 июня этого года, говорится в заявлении ЕК.

«Пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечник с Украины могут свободно продаваться во всех странах ЕС, кроме Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии. Эти продукты могут продолжать перевозиться транзитом через эти страны», - говорится в заявлении.

Напомним, недавно ряд стран Восточной Европы приостановил поставки зерна с Украины. Причиной этого стали возникшие угрозы для местных фермеров, которые столкнулись с затовариванием рынка импортируемой продукцией.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила подготовить пакет помощи в размере 100 миллионов евро для фермеров. Эта инициатива стала ответом на письмо правительств пяти стран Европейского союза.