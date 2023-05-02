Раскольническая ПЦУ планирует перенести празднование Рождества с 7 января на 25 декабря

Глава Православной церкви Украины заявил, что реформа позволит перейти на более точный календарь.

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В мае на архиерейском соборе раскольнической Православной церкви Украины примут решение по поводу перехода на новый стиль празднования церковных дат. В частности, планируется перенести празднование Рождества с 7 января на 25 декабря. Об этом заявил глава ПЦУ Епифаний в интервью украинским СМИ.

По его словам, реформа позволит перейти на более точный календарь и избежать постепенного смещения недвижимых праздников. Епифаний отметил, что уже сейчас приходы могут выбирать, какого календаря придерживаться.

Напомним, что на Украине раскольники из ПЦУ захватывают храмы канонической Украинской православной церкви. Силовую поддержку им зачастую оказывают люди, одетые в военную форму.

Полиция при этом бездействует. Сотрудники правоохранительных органов фактически потворствуют преступлениям.