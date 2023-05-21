Российские артиллеристы в районе Артемовска нанесли поражение скоплению живой силы врага
В районе Артемовска российские артиллеристы нанесли поражение скоплению живой силы противника. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.
«Артиллерией крупного калибра нанесено поражение по скоплению живой силы противника в районе Артемовска», - сказал он.
Кроме того, поражен пункт временной дислокации 24-ой отдельной механизированной бригады украинских боевиков в районе Дзержинского, добавил офицер.
Кроме того, офицер сообщил, что эпипажи российских вертолетов нанесли ракетные удары по ангару с вооружением и скоплению военной техники украинских националистов в районе Предтечиных.
Ранее военкор «Звезды» Игорь Лапик рассказал, как работают расчеты гаубиц «Мста» в зоне специальной военной операции по защите народных республик Донбасса.
Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.