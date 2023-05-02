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Юморист Аванесян заявил, что не может дозвониться до Петросяна

Анна Назайкина
18:35 02.05.2023
Ранее появились сообщения, что его госпитализировали из-за серьезных проблем с сердцем и почками.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Pavel Kashaev, GlobalLookPress
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Заслуженный артист России, шоумен, мастер пародий Карен Аванесян в беседе со «Звездой» рассказал, что волнуется за Евгения Петросяна, после тревожных новостей он не выходит на связь.

Аванесян объяснил, что звонил друзьям, которым удалось с ним связаться. По его словам, с артистом все в порядке.

«Мне кажется, плановое (обследование. - Прим. ред.). Он за собой всегда смотрит, и я знаю, что он в год один-два раза ложится на плановое», - сказал он.

Ранее СМИ сообщали, что народного артиста РСФСР положили в больницу, у него обнаружили серьезные проблемы с сердцем и почками.

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