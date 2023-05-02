Задержанному в Брянской области украинскому пилоту продлили срок ареста

Уроженца Харькова обвиняют в незаконном пересечении госграницы РФ, незаконном перемещении через границу огнестрельного оружия и боеприпасов, а также в диверсии.

© Фото: Владимир Федоренко, РИА Новости

Советский районный суд Брянска продлил срок содержания под стражей украинскому пилоту, который был задержан 5 апреля после пересечения границы РФ. 67-летний уроженец Харькова останется под арестом как минимум до 4 июля.

По данным следствия, мужчина на легкомоторном самолете типа А-22 пересек границу Украины и России для совершения противоправных действий. В Клинцовском районе Брянской области его воздушное судно зацепилось за высоковольтную линию электропередачи и совершило жесткую посадку.

Документов и разрешения, дающих право на въезд в Российскую Федерацию, у него не нашлось. После падения самолета пилот пытался скрыться, но его задержали. У него нашли бронежилет, боеприпасы и оружие.

Уроженца Харькова обвиняют в незаконном пересечении госграницы РФ, незаконном перемещении через границу огнестрельного оружия и боеприпасов, а также в диверсии.