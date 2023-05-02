IBM планирует заменить часть сотрудников искусственным интеллектом

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Американская корпорация IBM планирует в течение пяти лет прекратить наем сотрудников, которых может заменить искусственный интеллект. Об этом в интервью Bloomberg заявил генеральный директор компании Арвинд Кришна. По его словам, около 26 тысяч сотрудников не задействованы в общении с клиентами.

«Я мог бы легко увидеть, как 30% этих сотрудников будут заменены искусственным интеллектом в течение пятилетнего периода», - сказал глава корпорации.

Напомним, аналитики предполагают, что из-за искусственного интеллекта исчезнет 26 миллионов рабочих мест, среди них секретари и сотрудники, занимающиеся вводом данных. При этом в следующие пять лет потребность в аналитиках данных, экспертах по машинному обучению и кибербезопасности увеличится на 30%.

Ранее эксперт по искусственному интеллекту Роман Душкин в беседе с телеканалом «Звезда» назвал профессии, которые оказались под угрозой исчезновения из-за развития нейросетей. Вскоре потерять работу могут программисты, дизайнеры и журналисты.