Российские спортсмены вышли под национальным флагом на открытии Игр в Венесуэле

В команду для участия в V Боливарианских играх вошли 48 спортсменов. Россияне будут бороться за награды в семи видах спорта.

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Российская сборная прошла с национальным флагом на церемонии открытия Боливарианских игр в Венесуэле. Об этом сообщает Telegram-канал Минспорта РФ. Российский флаг несли боксер Иван Верясов и теннисистка Элизабет Абраамян.

В Венесуэле открылись V Игры стран Боливарианского альянса для народов Америки. Они пройдут с 21 по 29 апреля. Торжественная церемония прошла в городе Ла-Гуайра на бейсбольном стадионе Хорхе Луиса Гарсии Карнейро. Соревнования пройдут также в столице страны - Каракасе.

В сборную России для участия в V Боливарианских играх вошли 48 спортсменов. Россияне будут бороться за награды в семи видах спорта: бокс, пляжный волейбол, каратэ, настольный теннис, прыжки на батуте, тяжелая атлетика, художественная гимнастика.

Выступать в Венесуэле будут, в частности, чемпионка мира и Европы по боксу Екатерина Пальцева, чемпионка Европы по боксу Дарья Абрамова, чемпионы Европы по каратэ Анна Чернышёва и Евгений Плахутин, бронзовый призер Чемпионата мира по прыжкам на батуте Яна Лебедева и другие атлеты.

Всего на Играх будут разыграны медали в 35 видах спорта. Наши атлеты будут выступать на соревнованиях под национальным флагом. Это произойдет впервые после долгой серии дисквалификаций и санкций, наложенных на российский спорт.

Ранее российские спортсмены отреагировали на рекомендации исполкома МОК по допуску россиян к участию в соревнованиях.