В стране и мире В стране и мире В стране и мире

ВС РФ уничтожили «Краснополем» склад боеприпасов украинских боевиков на Купянском направлении

07:29 21.05.2023
Кроме того, расчеты гаубиц «Мста-С» и «Мста-Б» уничтожили три вражеских минометных расчета и пикап с личным составом в районе Бугаевки, Молчаново и Вишнево.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Российские войска уничтожили высокоточным боеприпасом «Краснополь» склад боеприпасов украинских националистов в районе Тищенковки на Купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

«Авиацией группировки нанесены удары по сосредоточению личного состава, вооружению и военной техники 14-й отдельной механизированной бригады и подразделениям территориальной обороны», - добавил он.

Кроме того, офицер сообщил, что во время боевых действий  расчеты гаубиц «Мста-С» и «Мста-Б» уничтожили три вражеских минометных расчета и пикап с личным составом в районе Бугаевки, Молчаново и Вишнево.

Ранее российское оборонное ведомство показывало видео уничтожения пункта управления мотопехотного подразделения украинских националистов «Краснополем». Тогда удар наносился по разведпункту врага, который находился в здании промышленной застройки.

По данным МО РФ, с начала проведения специальной военной операции по защите народных республик Донбасса ВС РФ уничтожили 4 859 орудий полевой артиллерии и минометов, 10 322 единицы военной автоспецтехники.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:22 В стране и мире
Шольц заявил, что участие Германии в возможной поставке F-16 Киеву не обсуждается
07:29 В стране и мире
Видео
ВС РФ уничтожили «Краснополем» склад боеприпасов украинских боевиков на Купянском направлении
00:27 В стране и мире
Минобороны РФ: Артемовск освобожден в результате наступления штурмовых отрядов «Вагнер» при поддержке группировки «Юг»
03:27 В стране и мире
Хиллари Клинтон назвала возможную победу Трампа «концом Украины»
23:34 В стране и мире
Замглавы МИД Украины пожаловался, что в октябре дипломаты останутся без денег
Популярное
112: фигуриста Костомарова готовят к протезированию
В Польше заявили об обнаружении бетонной боеголовки ракеты, найденной в апреле
Асад снял наушник во время речи Зеленского на заседании Лиги арабских государств
Видео
Путин иронично отреагировал на антироссийские собрания в Праге «с пивом и шпикачками»
Патрушев заявил, что спецслужбы США координировали убийство Татарского и подрыв машины Прилепина
Умер сыгравший Фантомаса актер Хельмут Бергер
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.