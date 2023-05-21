ВС РФ уничтожили «Краснополем» склад боеприпасов украинских боевиков на Купянском направлении

Кроме того, расчеты гаубиц «Мста-С» и «Мста-Б» уничтожили три вражеских минометных расчета и пикап с личным составом в районе Бугаевки, Молчаново и Вишнево.

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Российские войска уничтожили высокоточным боеприпасом «Краснополь» склад боеприпасов украинских националистов в районе Тищенковки на Купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

«Авиацией группировки нанесены удары по сосредоточению личного состава, вооружению и военной техники 14-й отдельной механизированной бригады и подразделениям территориальной обороны», - добавил он.

Кроме того, офицер сообщил, что во время боевых действий расчеты гаубиц «Мста-С» и «Мста-Б» уничтожили три вражеских минометных расчета и пикап с личным составом в районе Бугаевки, Молчаново и Вишнево.

Ранее российское оборонное ведомство показывало видео уничтожения пункта управления мотопехотного подразделения украинских националистов «Краснополем». Тогда удар наносился по разведпункту врага, который находился в здании промышленной застройки.

По данным МО РФ, с начала проведения специальной военной операции по защите народных республик Донбасса ВС РФ уничтожили 4 859 орудий полевой артиллерии и минометов, 10 322 единицы военной автоспецтехники.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.