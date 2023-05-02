Ветеран Макаров рассказал, как выжил под огнем снайперов в годы Великой Отечественной

Секрет выживания был в том, чтобы быстро перебегать открытое пространство сразу после выстрела вражеского снайпера.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Ветеран Великой Отечественной войны Евгений Макаров в рамках нашего специального проекта «Лица Победы» рассказал, как столкнулся с германскими снайперами и выжил под его огнем.

«Трудно еще было, когда нужно было перебежать дорогу. Снайперы. Только он стрельнет, сразу перебегаешь. Второй раз помню меня где-то под Варшавой ранило. Я бежал с радиостанцией, немец заметил и из миномета бил по мне», - вспомнил Макаров.

Вначале, по признанию ветерана, его не хотели брать в армию из-за роста в 1,48 метра и веса в 39 килограммов. Но помогло знание немецкого языка, на которое наш герой сделал особый упор, и в итоге попал в школу спецрадистов.

Евгений Макаров вспомнил, как воевал под Ельней. Тогда его подразделение попало под бомбежку. Раскапывая землю, Макаров с товарищами спас несколько еще живых бойцов.

А за форсирование реки Прони, когда бронетехника, где находился ветеран, была подбита германской самоходкой, он был ранен. Но все равно отбил две вражеских атаки и был за это награжден орденом Славы 3-й степени.

Но одним из самых ярких воспоминаний стала победа.

«В день победы нас вывели за Берлин. Радовались, конечно, стреляли в воздух. Командир дивизии ругается, потому что радовались в этот день невероятно», - рассказал ветеран.

Ранее столетний ветеран Сталинграда рассказал, как шинель и кожаный ремень спасли его от осколка.