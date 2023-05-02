У ворот дома замначальника ГУВД РФ по Запорожской области взорвалось СВУ

Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

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Самодельное взрывное устройство сработало 2 мая 2023 года у ворот жилого дома по улице Пирогова в Мелитополе, сообщает официальный канал СК РФ в Telegram. Взрыв произошел в тот момент, когда заместитель начальника ГУВД России по Запорожской области направлялся на работу и открыл ворота.

Как сообщается, СВУ было заложено заранее и в определенный момент его привели в действие. Полицейский получил минно-взрывную травму, его госпитализировали.

Следователи СК России по Запорожской области возбудили уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и о незаконном приобретении, передаче, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств.

В марте в Мелитополе на улице Кирова была взорвана автомашина Toyota Land Cruiser Prado. Тогда были ранены два человека, погиб сотрудник городской администрации Иван Ткач.