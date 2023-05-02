Глава ВФС Елисеев назвал «обиженным на всех» тренера, забившего до смерти ребенка в Азербайджане

Президент Всероссийской федерации самбо считает, что к детям нельзя подпускать людей, которые не прошли соответствующую подготовку.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: firuza.jalilova, Facebook*

Профессиональный детский тренер не может жестоко относиться к ученикам, это недопустимо. Об этом заявил президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев, комментируя телеканалу «Звезда» инцидент в Азербайджане. Напомним, там призер международных соревнований Мехман Халилов до смерти избил семилетнего воспитанника.

«Так нельзя себя с детьми вести. Это ребеночек, который не знает, что такое кувырки, а он взял его за волосы и таскает. Это не тренер, это человек с улицы, обиженный на всех», - сказал Сергей Елисеев.

По его словам, чтобы стать тренером, надо долго учиться. Недостаточно просто стать призером различных соревнований.

Он добавил, что в России такого быть не может. В нашей стране человека без подготовки не возьмут на работу.

Напомним, сегодня появились кадры того, как в Азербайджане тренер опробовал на своем ученике опасный прием и сломал ему шейные позвонки. В результате мальчик умер.

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