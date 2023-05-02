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Известный самбист насмерть забил семилетнего мальчика в Азербайджане

Анна Касаткина
11:35 02.05.2023
Спортсмен применил к мальчику опасный прием и сломал ему шею.
© Видео: firuza.jalilova, Facebook* © Фото: firuza.jalilova, Facebook*
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В Азербайджане известный тренер по дзюдо и самбо, призер международных соревнований Мехман Халилов до смерти избил семилетнего воспитанника. Инцидент произошел в спортивной школе в городе Сумгайыт, передает «360».

В социальных сетях распространилось видео, на котором запечатлено, как 29-летний тренер пинал и таскал мальчика за волосы. Халилов также применил к ребенку грубый и опасный прием, из-за чего тот получил перелом шейных позвонков. Воспитанника спортшколы госпитализировали, однако врачи не смогли спасти ему жизнь.

В отношении тренера прокуратура возбудила уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, по неосторожности повлекшем смерть. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Халилов - член национальной сборной Азербайджана по самбо, бронзовый призер чемпионата Европы 2018 и 2023 годов, Европейских игр 2019 года.

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