Останки 29 бойцов обнаружили летом прошлого года в ходе работ по газификации.

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Сегодня, накануне Дня Победы, в деревне Кузьминичи в Калужской области состоялась церемония захоронения советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

В мероприятии приняли участие губернатор Владислав Шапша, помощник заместителя министра обороны РФ Александр Кирилин, а также юнармейцы, руководители муниципалитета, ветераны и представители общественности.

Останки 29 бойцов были обнаружены летом 2022 года в ходе работ по газификации. Достоверно идентифицировать удалось только одного - Константина Касьяновича Осетрова, 1913 года рождения. Он родился в Сталинградской области и пал смертью храбрых в боях за Отечество.

Ранее столетний ветеран Сталинграда рассказал «Звезде», как шинель и кожаный ремень спасли от осколка.