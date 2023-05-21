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Самоходки «Мста-С» Южного военного округа накрыли огнем позиции ВСУ в зоне спецоперации

05:00 21.05.2023
Огонь ведется по вражеским пунктам управления, минометным и артиллерийским батареям, бронетехнике и средствам ПВО.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Боевые расчеты 152-мм самоходно-артиллерийской установки «Мста-С» Южного военного округа наносят удары по позициям боевиков киевского режима в рамках контрбатарейной борьбы. Кадры боевого применения САУ публикует Минобороны РФ. Бойцы уничтожают бронетехнику врага, минометные и артбатареи, средства ПВО, долговременные огневые точки и пункты управления.

«На данном направлении мы ведем контрбатарейную борьбу. Работаем орудиями хорошо и быстро. В день мы отрабатываем по 4-5 целей. Сейчас как раз ведется интенсивная контрбатарейная борьба, мы работаем по противнику», - рассказал военнослужащий ВС РФ.

Контроль поражения целей и корректировка огня осуществляется расчетами беспилотников. Они регулярно «патрулируют» местность с воздуха, выявляют координаты боевиков и передают их расчетам САУ.

«Работаем, в основном, по танкам, а также по системам реактивного залпа противника, ну и по живой силе. Не сказал бы, что это легко, но мы работам и будем работать дальше», - добавил механик-водитель САУ «Мста-С».

Ранее Минобороны России показало боевую работу расчетов самоходных артиллерийских установок «Мста-С» Южного военного округа. Гаубицы бьют по украинским боевикам в зоне специальной военной операции. В ведомстве уточнили, что 152-мм гаубицы уничтожают вражескую бронетехнику, ведут контрбатарейную борьбу и разносят на куски замаскированные укрепленные позиции противника. Дистанция ведения огня - до 30 километров. Расчеты применяют в том числе высокоточные боеприпасы, чтобы нанести неприятелю максимальный урон. 

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

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