Минобороны России сообщило об уничтожении трех самолетов противника за сутки

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Минобороны России сообщило об уничтожении трех самолетов неприятеля за сутки. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Средствами противовоздушной обороны уничтожено три самолета воздушных сил Украины. Два украинских истребителя МиГ-29 сбиты в районах населенных пунктов Ульяновка Донецкой народной республики и Миролюбовка Херсонской области. Кроме того, самолет Су-25 воздушных сил Украины сбит в районе населенного пункта Велетенское Херсонской области», - заметил Конашенков.

Кроме того, зенитчики уничтожили шесть украинских беспилотников. Это произошло в районах населенных пунктов Житловка в ЛНР, Малая Белозерка в Запорожской области, а также Корсунка и Каховка в Херсонской области.

Игорь Конашенков подвел суточный итог боевой работы оперативно-тактической и армейской авиации, а также ракетных войск и артиллерии группировок ВС РФ. Огневому поражению подверглось 92 украинских артиллерийских подразделения, а также другие войска противника в 124 районах.

С начала спецоперации враг недосчитался 416 самолетов, 230 вертолетов, 3 919 беспилотников, 421 ЗРК, 8 938 танков и других боевых бронированных машин, 1 095 боевых машин РСЗО, 4 709 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9 911 единиц специальной военной автотехники.

Также Конашенков заявил об уничтожении до 290 украинских боевиков на Донецком направлении за сутки.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.