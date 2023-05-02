МО РФ: за сутки уничтожено до 290 украинских боевиков на Донецком направлении

Также враг потерял на этом направлении один танк, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей и гаубицу Д-20.

© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В Минобороны России сообщили о суточных потерях неприятеля на Донецком направлении. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«За прошедшие сутки на данном направлении уничтожено до 290 украинских военнослужащих и иностранных наемников, один танк, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей, а также гаубица Д-20», - заметил Конашенков.

Он также сообщил о боях, которые ведут российские штурмовые отряды на западе Артемовска. Авиация совершила в данный район семь вылетов за сутки, артиллерия выполнила 74 огневые задачи. Кроме того, российские Воздушно-десантные войска сковывают противника на флангах штурмовых отрядов.

Представитель российского оборонного ведомства рассказал и о ситуации на других направлениях. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях суточные потери противника в личном составе превысили 50 человек. Уничтожены две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица Д-30. На Херсонском направлении за сутки уничтожено до 30 националистов и три автомобиля. В районе Антоновки уничтожен склад боеприпасов украинской бригады теробороны.

На Купянском направлении в Харьковской области пресечены действия двух украинских разведгрупп. Суточные потери вооруженных формирований Украины в живой силе на данном направлении составили до 60 человек. Уничтожены две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубица Д-20, САУ «Гвоздика». В районе Кисловки уничтожен склад боеприпасов украинской мехбригады.

На Краснолиманском направлении украинская сторона потеряла до 65 боевиков, две боевые бронированные машины, два автомобиля, две гаубицы Д-20. В районе Григоровки поражен склад боеприпасов неприятеля.

Также в новой сводке о проведении специальной военной операции говорится об уничтожении трех самолетов противника за сутки.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.