Сервис онлайн-знакомств Tinder прекратит работу в России

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Приложение для романтических знакомств Tinder прекратит работу в России к концу июня этого года. Об этом говорится в ежегодном отчете американской компании Match Group LLC, владеющей онлайн-сервисом.

«Наши бренды предпринимают шаги для ограничения доступа к своим услугам в России и завершат свой уход с российского рынка к 30 июня», - отмечается в документе.

Напомним, год назад приостановила распространение нового контента в России китайская соцсеть TikTok. При этом ограничения не затронули службу обмена сообщениями.

Ранее прекратил предоставление услуг и сервис бронирования отелей Booking.com.