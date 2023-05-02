Лисовец описал характер модельера Юдашкина

О том, что модельер ушел из жизни, стало известно сегодня. Ему было 59 лет.

© Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости

Валентин Юдашкин навсегда запомнится в мире моды как невероятно талантливый и искренний человек. Воспоминаниями о легендарном модельере с «360» поделился стилист и эксперт моды Влад Лисовец.

«Невероятный человек! Добрый, искренний, интеллигентный, воспитанный, сдержанный, лишенный какой-либо грубости, талантливый!» - сказал он.

Юдашкин одевал в невероятно красивые наряды всю страну, добавил Лисовец.

Сегодня Первый канал, ссылаясь на жену модельера, сообщил о том, что не стало знаменитого Валентина Юдашкина. Впоследствии в его Доме моды подтвердили «Звезде» это сообщение. Ему было 59 лет.