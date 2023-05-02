В Кремле заявили, что спецслужбы России делают все для обеспечения безопасности 9 мая

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не испытывают иллюзий насчет желания киевского режима и дальше организовывать теракты на территории РФ.

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Спецслужбы России делают все необходимое для обеспечения безопасности граждан страны, включая безопасность в ходе празднования Дня Победы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Все наши специальные службы делают все, что необходимо, для обеспечения безопасности. Ведется очень сложная, напряженная работа», - заявил Песков в ходе общения с журналистами.

Он добавил, что Кремль отдает отчет в том, что киевский режим, который стоит за целым рядом терактов, планирует и дальше действовать таким же образом.

Ранее сообщалось, что к зданию украинского посольства в Москве несут цветы в память о людях, сожженных в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года.