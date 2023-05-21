В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Минстрой внедрит правила для строительства деревянных домов до 12 этажей

Дмитрий Трунов
03:51 21.05.2023
Проекты деревянных многоэтажек разрабатываются в Москве, Московской и Иркутской областях, а также в Республике Карелия и на Кавказе.
Минстрой внедрит правила для строительства деревянных домов до 12 этажей
© Фото: Konstantin Kokoshkin GlobalLookPress
Читайте нас на:

Минстрой РФ планирует к 2024 году установить правила строительства деревянных домов до 12 этажей, сообщают «Известия». До конца 2023 года предполагается внести изменения в существующие нормативы.

Дома можно возводить практически в любых климатических условиях, заявили в Минстрое. Этот материал выдерживает высокие нагрузки и достаточно прочен для несущих конструкций здания. Строения из дерева быстро возводятся - в 2,5 раза быстрее обычной железобетонной технологии.

Проекты деревянных многоэтажек разрабатываются в Москве, Московской и Иркутской областях, а также в Республике Карелия и на Кавказе. Среди них - гостиничные комплексы. Однако население пока осторожно относится к этой технологии. Основные опасения связаны с пожарной безопасностью.

Однако при пожаре такие конструкции обугливаются, но не деформируются, и это помогает эвакуировать людей, говорят специалисты. Кроме того, при возведении таких домов используются специальные материалы.

Ранее сообщалось, что борщевик могут начать использовать при строительстве. Ученым из МГСУ удалось подтвердить эффективность смеси сухостоя этого растения и гипса при изготовлении строительных панелей.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
00:27 В стране и мире
Минобороны РФ: Артемовск освобожден в результате наступления штурмовых отрядов «Вагнер» при поддержке группировки «Юг»
23:54 В стране и мире
Два человека погибли и пятеро ранены при обстреле села Калиново-Борщеватое в ЛНР
20:57 В стране и мире
MWM: США рискуют престижем из-за неспособности F-16 противостоять российской авиации
20:27 В стране и мире
Видео
Шаг навстречу: как в Грузии отреагировали на возобновление авиасообщения с Москвой
22:49 В стране и мире
Видео
ФСБ опубликовало видео допроса человека, который хотел сжечь Коран по заданию СБУ
Популярное
112: фигуриста Костомарова готовят к протезированию
В Польше заявили об обнаружении бетонной боеголовки ракеты, найденной в апреле
Асад снял наушник во время речи Зеленского на заседании Лиги арабских государств
Видео
Путин иронично отреагировал на антироссийские собрания в Праге «с пивом и шпикачками»
Патрушев заявил, что спецслужбы США координировали убийство Татарского и подрыв машины Прилепина
Умер сыгравший Фантомаса актер Хельмут Бергер
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.