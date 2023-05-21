Минстрой внедрит правила для строительства деревянных домов до 12 этажей

Проекты деревянных многоэтажек разрабатываются в Москве, Московской и Иркутской областях, а также в Республике Карелия и на Кавказе.

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Минстрой РФ планирует к 2024 году установить правила строительства деревянных домов до 12 этажей, сообщают «Известия». До конца 2023 года предполагается внести изменения в существующие нормативы.

Дома можно возводить практически в любых климатических условиях, заявили в Минстрое. Этот материал выдерживает высокие нагрузки и достаточно прочен для несущих конструкций здания. Строения из дерева быстро возводятся - в 2,5 раза быстрее обычной железобетонной технологии.

Проекты деревянных многоэтажек разрабатываются в Москве, Московской и Иркутской областях, а также в Республике Карелия и на Кавказе. Среди них - гостиничные комплексы. Однако население пока осторожно относится к этой технологии. Основные опасения связаны с пожарной безопасностью.

Однако при пожаре такие конструкции обугливаются, но не деформируются, и это помогает эвакуировать людей, говорят специалисты. Кроме того, при возведении таких домов используются специальные материалы.

Ранее сообщалось, что борщевик могут начать использовать при строительстве. Ученым из МГСУ удалось подтвердить эффективность смеси сухостоя этого растения и гипса при изготовлении строительных панелей.