Борщевик могут начать использовать при строительстве домов

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Борщевик Сосновского можно использовать в строительстве жилых домов. Об этом заявили специалисты Московского государственного строительного университета. Как выяснилось, сорняк идеально подходит для создания конструкционно-теплоизоляционного материала. Как поясняют авторы научного проекта, органика борщевика хорошо сочетается с гипсовым наполнением.

«Используя предварительно модифицированный борщевик, мы остановились на гипсе, можно получать изделия различного назначения: конструкционные, изоляционные и акустические. С одного гектара можно собрать до 200 тонн зеленой массы. Из них 15% - это сухостой, который прекрасно может идти на производство стройматериалов», - рассказал доцент кафедры строительного материаловедения НИУ МГСУ Михаил Бруяко.

Это далеко не все полезные свойства борщевика, с зарослями которого ежегодно ведут борьбу фермеры. Помимо строительного материала, он пригоден для производства косметики, сахаров и биологического топлива.

«По сахаристости он превышает сахарную свеклу и тростник. Можно получать биотопливо - до 20 тысяч литров с гектара. Кроме стройматериала, получают лекарство против рака, используется в парфюмерии. Комплексное использование борщевика может обеспечить локальное поселение», - добавил доцент Бруяко.

Ранее стало известно, что российским ученым удалось создать материал для анодов натрий-ионных батарей, которые используют в электромобилях, из ядовитого борщевика. Натрий дешевле лития в сотни раз, аккумуляторы на его основе безопасны, подчеркнули ученые.