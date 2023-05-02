Дозаправка в Каире и «афганский заход»: что известно об эвакуации людей из Судана

Военно-транспортные самолеты Ил-76 доставили из Судана в РФ более 200 человек. Среди них как россияне, так и граждане стран СНГ.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Минобороны России

Самолеты Ил-76 вылетели из Хартума глубокой ночью. Есть лишь одна пересадка в Каире на дозаправку, но уже здесь люди наконец почувствовали себя в безопасности. Большинство эвакуированных - сотрудники дипмиссий и их семьи. По решению президента России самолетами нашего Министерства обороны были эвакуированы все, кто оказался в бедственном положении.

«Мы давно работаем в Судане, но вот эта обстановка, то, что произошло, - к этому никто не был готов. Хочу поблагодарить россиян, вообще всех россиян. За очень короткое время посольство России сделало все возможное, чтобы белорусов вытащить к себе в посольство. Мы попали в самый эпицентр событий. Постоянно на связи были и посол РФ, и МИД. Была единственная возможность улететь из Судана - на самолетах Министерства обороны России», - рассказал гражданин Белоруссии Игорь Корчевный.

Направляя авиацию в Хартум, пилоты работали в сложных условиях, учитывая, что боевые действия до сих пор не утихли.

«В связи с нестабильной обстановкой в стране мы вынуждены были выполнять заход на посадку с максимальным градиентом и набором снижения - так называемый "афганский заход". Все осложняется жаркими климатическими условиями… Несмотря на сложившуюся обстановку, мы обязаны помочь своим гражданам вернуться на родину», - добавил командир воздушного судна Егор Пахомов.

В московском аэропорту для всех без исключения иностранцев и россиян обязательная обработка против коронавирусной инфекции. Среди прибывших много граждан Судана - для них столичное холодное майское утро непривычно, но признаются, здесь им спокойнее.

Многие прилетели с домашними питомцами, для всех полет был сложный - эмоционально и физически. Все благодарят Россию и рассказывают, что пришлось пережить.

Как будут развиваться события в Судане - прогнозировать невозможно. Российское посольство продолжает работу даже в такой непредсказуемой ситуации. Генсек ООН призывает стороны конфликта прекратить огонь, но пока на них никто не реагирует.

Бои в Судане идут уже больше двух недель. Воюют регулярная армия и силы быстрого реагирования. Между их командованием - политические разногласия. По последним данным, погибли как минимум 500 человек, более 4 000 ранены. Даже сейчас в Хартуме слышны взрывы.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.