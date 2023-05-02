МО РФ показало кадры изнутри Ил-76, вывозившего людей из Судана

Четырьмя самолетами ВКС России из Судана вывезли более 200 человек.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Минобороны России

Минобороны РФ показало кадры эвакуации людей из Судана в Россию. На них видно, как самолет Ил-76 с пассажирами садится на аэродроме, люди выходят и рассаживаются по автобусам.

Из Судана в РФ четырьмя самолетами Ил-76 ВКС России доставили более 200 человек. Среди них были граждане РФ и иностранных государств, российские дипломаты и представители Минобороны и члены их семей.

В Судане с 15 апреля продолжается вооруженный конфликт между армией страны и силами быстрого реагирования. В ходе столкновений погибли уже более 400 мирных жителей. Минобороны РФ по решению президента организовало эвакуацию граждан из Судана.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.