Аэропорт Алеппо прекратил работу из-за ракетного удара ВВС Израиля
Самолеты Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля нанесли ракетный удар по окрестностям сирийского города Алеппо, который находится в 360 километрах от Дамаска. Об этом сообщило Сирийское арабское информационное агентство (САНА), ссылаясь на источник в командовании вооруженных сил Сирийской Арабской Республики.
Он отметил, что Израиль совершил атаку по наземным целям, сирийские средства противовоздушной обороны в качестве ответной меры открыли заградительный огонь и поразили несколько ракет.
«В результате израильской агрессии, направленной против города Алеппо, один солдат погиб, еще пятеро и двое мирных жителей получили ранения», - говорится в сообщении.
Отмечается, что это также привело к прекращению работы международного аэропорта Алеппо.
На прошлой неделе, в ночь на 29 апреля, израильские истребители нанесли удар по провинции Хомс в Сирии. В результате бомбардировки были взорваны четыре бензовоза, двое мирных граждан получили ранения.