Аэропорт Алеппо прекратил работу из-за ракетного удара ВВС Израиля

По данным САНА, в результате атаки на окрестности Алеппо погиб один сирийский военный, еще пятеро пострадали.

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Самолеты Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля нанесли ракетный удар по окрестностям сирийского города Алеппо, который находится в 360 километрах от Дамаска. Об этом сообщило Сирийское арабское информационное агентство (САНА), ссылаясь на источник в командовании вооруженных сил Сирийской Арабской Республики.

Он отметил, что Израиль совершил атаку по наземным целям, сирийские средства противовоздушной обороны в качестве ответной меры открыли заградительный огонь и поразили несколько ракет.

«В результате израильской агрессии, направленной против города Алеппо, один солдат погиб, еще пятеро и двое мирных жителей получили ранения», - говорится в сообщении.

Отмечается, что это также привело к прекращению работы международного аэропорта Алеппо.

На прошлой неделе, в ночь на 29 апреля, израильские истребители нанесли удар по провинции Хомс в Сирии. В результате бомбардировки были взорваны четыре бензовоза, двое мирных граждан получили ранения.