Израильские истребители нанесли удар по провинции Хомс в Сирии

© Фото: Ammar Safarjalani Xinhua Globallookpress

Сирийская провинция Хомс подверглась бомбардировке израильской военной авиации. Об ударе израильских истребителей сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов.

«В ночь на 29 апреля, с 0.47 до 1.00, четыре тактических истребителя F-15 ВВС Израиля из акватории Средиземного моря через северную часть Ливана нанесли ракетно-бомбовый удар по объектам гражданской инфраструктуры в провинции Хомс», - рассказал Гуринов.

В результате бомбардировки были взорваны четыре бензовоза, двое мирных граждан получили ранения.

Также Гуринов уточнил, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано пять обстрелов позиций правительственных войск со стороны террористических группировок в провинциях Алеппо, Идлиб и Латакия.

Ранее сообщалось, что министр обороны Сергей Шойгу обсудил с руководителями оборонных ведомств Турции, Сирии и Ирана двустороннее сотрудничество и аспекты обеспечения региональной и глобальной безопасности.