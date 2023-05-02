Шойгу: в ВС РФ поставлено достаточно боеприпасов для эффективного огневого поражения врага

Объемы закупок по гособоронзаказу выросли в 2,7 раза, по наиболее востребованным вооружениям - в семь раз.

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в войска поставлено достаточно боеприпасов.

«В этом году в Вооруженные силы уже поставлено достаточное количество боеприпасов для нанесения эффективного огневого поражения противнику», - сказал Шойгу на селекторном совещании.

Он отметил, что действия наших войск в зоне спецоперации зависят от пополнения запасов вооружения и техники. Глава российского оборонного ведомства также констатировал, что в сравнении с началом прошлого года объемы закупок по гособоронзаказу выросли в 2,7 раза, по наиболее востребованным вооружениям - в семь раз.

Кроме того, министр заявил о снижении количества военной техники, подлежащей ремонту. По его словам, на каждые две единицы вышедшей из строя техники приходятся три отремонтированных.

Шойгу сообщил о серьезных потерях, которые понесли вооруженные формирования Украины только за прошлый месяц. По его словам, речь идет о более 15 тысячах человек. Помимо личного состава, наши войска уничтожают украинскую военную технику.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.