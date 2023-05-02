Шойгу заявил, что объемы закупок по гособоронзаказу выросли с 2,7 до 7 раз

Министр обороны заявил, что в этом году в войска поставлено достаточное количество боеприпасов для эффективного огневого поражения противника.

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Рост объемов закупок по гособоронзаказу в России по сравнению с 2022 годом вырос в несколько раз. Об этом на селекторном совещании с руководством Минобороны России заявил глава ведомства Сергей Шойгу.

Он отметил, что руководства страны поставило перед оборонными предприятиями задачу в сжатые сроки увеличить темпы и объемы производства. Контроль за всеми этапами выполнения гособоронзаказа осуществляется в круглосуточном режиме, добавил Шойгу.

«В результате по сравнению с началом 2022 года количество закупаемых основных образцов вооружения возросло в 2,7 раза, а особо востребованных - в семь раз», - сказал министр.

Шойгу подчеркнул, что в Вооруженные силы в этом году поставлено достаточно боеприпасов для эффективного нанесения противнику огневого поражения.

На совещании Шойгу также заявил, что Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) предстоит в кратчайшее время удвоить выпуск высокоточного оружия. В настоящий момент предприятие выполняет государственный оборонный заказ в срок, уточнил министр обороны.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.