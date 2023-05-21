В Донецке мирная жительница пострадала после того, как наступила на мину «Лепесток»

Женщина наступила на мину «Лепесток» В Петровском районе Донецка.

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В Петровском районе города Донецка мирная жительница пострадала при подрыве на мине «Лепесток». Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

«В Петровском районе в результате детонации мины "Лепесток" пострадала женщина 1968 года рождения», - сообщил мэр Донецка.

Противопехотная мина «Лепесток» нацелена на повреждение ног и срабатывает, когда человек на нее наступает.

Ранее стало известно, что в Донецке на «Лепесток» наступили четверо детей. Они были ранены. Детей оперативно доставили в травматологический пункт.