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Государство-цивилизация и «карта русского»: СВОП обсудил идеи будущего развития России

Марина Крижановская
23:28 21.05.2023
В дискуссии в Подмосковье приняли участие видные государственные деятели, дипломаты, ученые, представители бизнеса и СМИ.
Государство-цивилизация и «карта русского»: СВОП обсудил идеи будущего развития России
© Фото: ТРК "Звезда"
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В Московской области прошло обсуждение внешнеполитического курса и оборонной политики России членами Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).

Российское общество, как и весь большой мир, столкнулось с так называемыми вызовами необратимых перемен. Каким путем пойдет Россия, что необходимо для обеспечения нужного уровня устойчивости для развития на новой основе и какова будет культурно-идеологическая самоидентификация России обсуждал СВОП.

Участники встречи подняли вопрос о том, что сложившаяся в мире ситуация не позволяет возвращаться к статусу-кво, которого, как отмечено, нет и уже в прежнем виде никогда не будет. В контексте выбора внешнеполитической стратегии предлагалось вернуться к понятию, что Россия - «государство-цивилизация», которое «больше никуда не встраивается»: ни в мировое сообщество, ни в «Большую Европу».

Выдвинуто предложение, что российское государство нужно строить на «тотально независимых основаниях суверенитета», включающие в себя промышленность, технологии и, конечно, идеологию.

Помимо затронутых важных тем внешней и оборонной политики России, решения различных вопросов, прозвучали и конкретные предложения. Так, касаясь темы репатриации в страну российских соотечественников, выдвинуты идеи «карты русского» и электронной визы. Предполагается, что «карта русского» позволит упростить въезд в Россию живущим за рубежом русскоязычным гражданам без трудоемкого получения российской визы, упростит их адаптацию в стране, предоставит возможности для трудоустройства, получения образования и медицинской помощи в России. Выдача электронных виз гражданам из прибалтийских и других государств, как было сказано, позволит повысить туристический поток в РФ и, как следствие, доходов в бюджет.

© ТРК "Звезда"

Во встрече приняли участие известные государственные и общественные деятели, представители МИД РФ - его глава министр Сергей Лавров, официальный представитель Мария Захарова, различные послы и дипломаты — представители Администрации Президента РФ, Совета Федерации и Государственной Думы, Минобороны и Минпросвещения, главы регионов, научные деятели, представители российского бизнеса и многие другие.

Напомним, что глава МИД Сергей Лавров во время данного заседания заявил, что Россия вступила в фазу острого противостояния с НАТО, Соединенными Штатами и Евросоюзом. Западники, как указал министр, озвучили громогласную цель: победить Россию на поле боя и устранить Москву, как геополитического конкурента. Планы НАТО идут значительно дальше и сегодня направлены уже на сдерживание не только России, но и Китая.

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