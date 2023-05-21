Государство-цивилизация и «карта русского»: СВОП обсудил идеи будущего развития России

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В Московской области прошло обсуждение внешнеполитического курса и оборонной политики России членами Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).

Российское общество, как и весь большой мир, столкнулось с так называемыми вызовами необратимых перемен. Каким путем пойдет Россия, что необходимо для обеспечения нужного уровня устойчивости для развития на новой основе и какова будет культурно-идеологическая самоидентификация России обсуждал СВОП.

Участники встречи подняли вопрос о том, что сложившаяся в мире ситуация не позволяет возвращаться к статусу-кво, которого, как отмечено, нет и уже в прежнем виде никогда не будет. В контексте выбора внешнеполитической стратегии предлагалось вернуться к понятию, что Россия - «государство-цивилизация», которое «больше никуда не встраивается»: ни в мировое сообщество, ни в «Большую Европу».

Выдвинуто предложение, что российское государство нужно строить на «тотально независимых основаниях суверенитета», включающие в себя промышленность, технологии и, конечно, идеологию.

Помимо затронутых важных тем внешней и оборонной политики России, решения различных вопросов, прозвучали и конкретные предложения. Так, касаясь темы репатриации в страну российских соотечественников, выдвинуты идеи «карты русского» и электронной визы. Предполагается, что «карта русского» позволит упростить въезд в Россию живущим за рубежом русскоязычным гражданам без трудоемкого получения российской визы, упростит их адаптацию в стране, предоставит возможности для трудоустройства, получения образования и медицинской помощи в России. Выдача электронных виз гражданам из прибалтийских и других государств, как было сказано, позволит повысить туристический поток в РФ и, как следствие, доходов в бюджет.