Альпинист сорвался с Останкинской башни в Москве

Мужчина упал с высоты в несколько этажей, ему удалось выжить.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Человек сорвался с Останкинской башни в Москве, передает «360», ссылаясь на источник в экстренных службах.

Предварительно, с высоты в несколько этажей упал промышленный альпинист, однако ему удалось выжить. Как утверждается, сейчас его жизнь находится вне опасности.

Корреспондент «Звезды» сообщает, что в настоящий момент рядом с башней спокойно, никаких признаков происшествия нет.

В начале апреля в Воронеже мужчина упал с 19-го этажа на припаркованный автомобиль и выжил, а затем встал и пошел, напевая песню. Врачи назвали произошедшее чудом.