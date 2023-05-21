В Раменском ребенок сгорел в сарае, где его заперли сверстники

Выбраться из горящего сарая ребенок не успел, так как дверь была заколочена гвоздем.

© Видео: ГСУ СК России по Московской области © Фото: ГСУ СК России по Московской области

Детская ссора в подмосковном Раменском закончилась трагической гибелью 11-летнего мальчика. Сверстники заперли его в сарае, после чего там начался пожар.

«19 мая 2023 года дети в ходе ссоры закрыли в сарае мальчика, заслонив дверь на засов и заколотив его гвоздем. В дальнейшем произошло возгорание, по предварительным данным экспертов, внутри помещения», - сообщили в подмосковном главе СК РФ.

Самостоятельно выбраться ребенок не смог. Пока очевидцы трагедии из числа детей бегали за помощью, мальчик погиб. Позже эксперты обнаружили на пепелище его тело.

Расследование дела находится на контроле Главного Следственного Управления СК РФ по Московской области. С детьми работают следователи, проводится экспертиза причин возгорания.