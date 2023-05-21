Спорт Медведев впервые в карьере победил в турнире на грунте «Мастерса» Анна Касаткина Теннисист в финале турнира в Риме обыграл датчанина Хольгера Руне. © Фото: Fabrizio Corradetti Keystone Press Agency Global Look Press Читайте нас на: Третья ракетка мира Даниил Медведев обыграл датчанина Хольгера Руне в финале турнира серии «Мастерс» в Риме. Впервые в карьере 27-летний россиянин получил титул грунтового «Мастерса», передает Sports.ru. Медведев обыграл седьмую ракетку мира, 20-летнего Руне со счетом 7:5, 7:5. Встреча продолжалась один час и 43 минуты. Ранее россиянин Андрей Рублев одержал победу на встрече с датчанином Хольгером Руне в финале турнира в Монако. Для российского спортсмена это стало первой победой на турнире серии «Мастерс». Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович поздравил Рублева с триумфом на русском языке. Экспертное мнение и аналитика