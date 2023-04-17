Джокович поздравил Рублева на русском языке с победой на «Мастерсе» в Монте-Карло

Для российского спортсмена эта победа стала первой в серии турниров «Мастерс».

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Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович поздравил россиянина Андрея Рублева на русском языке с победой на турнире «Мастерс» в Монте-Карло.

«Молодец», - написал на русском языке Джокович в своем Instagram* (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), прикрепив фото Рублева.

Рублев одержал победу на встрече с датчанином Хольгером Руне в финале турнира в Монако. Для российского спортсмена это стало первой победой на турнире серии «Мастерс». Теннисист до этого два раза проигрывал в финале на соревнованиях этой категории.

Рублев и Джокович встречались в Белграде в финале турнира 24 апреля. Между теннисистами прошла необычная жеребьевка - они устроили битье яиц, традиционную пасхальную забаву. Тогда в сербской столице Андрей Рублев победил как в битье яиц, так и в финале соревнования.

Ранее на турнире серии «Мастерс» в Майами одержал победу россиянин Даниил Медведев. В результате победы российский теннисист получил 1,262 млн долларов.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.