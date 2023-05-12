Захарова заявила, что ЕС давит на Сербию для признания независимости Косово

Мария Захарова отметила, что, выступая за территориальную целостность государств, на деле Евросоюз продвигает «отрыв части от территории Сербии».

© Фото: Depo Photos, Keystone Press Agency, Globallookpress

Евросоюз оказывает давление на Сербию с целью признания государственности самопровозглашенной Республики Косово. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам Марии Захаровой, прошедшая в начале мая встреча в рамках диалога Белград - Приштина под эгидой ЕС завершилась отсутствием договоренностей по важнейшему вопросу формирования Сообщества сербских муниципалитетов Косово.

«По сути, это провал. Есовцы снова позволили Приштине продолжить саботаж своего обязательства по созданию ССМК», - следует из заявления Захаровой, опубликованного на сайте МИД РФ.

Захарова отметила, что «без должной реакции» со стороны ЕС остались действия косовоалбанских «властей», которые только способствуют эскалации ситуации на севере края - увеличивается количество запугиваний и нападений на сербов, а также случаев их задержания косовской «полицией».

Дипломат обратила внимание на поощрение ЕС действий Приштины. Так, в марте было принято решение о предоставлении безвизового режима поездок жителям края. В то время как суверенитет Косово не признают пять стран Евросоюза.

«Усилия ЕС сводятся к давлению на Белград с целью шаг за шагом подталкивать его к признанию "государственности" Косово, демонстрации нежелания переломить сопротивление неуступчивых косовоалбанских деятелей», - отметила дипломат.

Захарова добавила, что неспособность к роли «честного брокера» проявляется в ходе любых переговоров, к которым подключается ЕС. Дипломат напомнила о похожей ситуации с «гражданской» миссией в Армении, которую ЕС развернул в феврале. В результате поспособствовать нормализации отношений в этом регионе организация по-прежнему не смогла.

В заключение Мария Захаров отметила, что в ЕС на словах ратуют за территориальную целостность государств, а «на деле продвигают отрыв части территории от Сербии».

В начале года президент Сербии Александр Вучич назвал бесстыдными требования Европарламента по Косово. По его словам, признание независимости Косово станет петлей на шее Сербии. Он добавил, что западные страны понимают только язык силы.