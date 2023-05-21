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Тысячи велосипедистов растянулись в 16-километровую колонну на Садовом кольце в Москве

Анна Касаткина
17:04 21.05.2023
В фестивале приняли участие жители столицы и других российских городов, некоторые велосипедисты приехали из-за границы.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Порядка 50 тысяч человек присоединились к Московскому весеннему велофестивалю. Велосипедисты проехали по Садовому кольцу колонной, которая растянулась на 16 километров.

«Рекордное количество велосипедистов - около 50 тысяч человек - проехали сегодня по Садовому кольцу в рамках весеннего велофестиваля», - рассказал заместитель мэра Москвы Максим Лискутов.

К фестивалю присоединились не только жители столицы, но и других городов России, некоторые участники даже приехали из-за рубежа. На маршруте организаторы впервые устроили четыре фестивальных городка, которые символизировали транспортные проекты Москвы - там можно было сфотографировать, посмотреть кино под открытым небом, перекусить и занять другими активностями. Кроме того, все желающие могли посмотреть выступление велоцирка и BMX-шоу, посетить творческие и танцевальные мастер-классы.

Ранее в Санкт-Петербурге прошел первый в этом году чемпионат России по гонкам с препятствиями. На старт вышли действующие атлеты сборной, обладатели золотых, серебряных и бронзовых медалей чемпионатов мира по дисциплине и других международных и российских стартов. 

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