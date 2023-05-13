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В Петербурге прошел Чемпионат России по гонкам с препятствиями

Дарина Криц
20:36 13.05.2023
Российских спортсменов по достоинству оценили на Чемпионате Европы в 2022 году, присудив I место. Также они получили приглашение на Чемпионат мира, который состоится этой осенью в Бельгии.
© Видео: Пресс-служба Лиги Героев © Фото: Пресс-служба Лиги Героев
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В Санкт-Петербурге 13 мая состоялся первый в этом году Чемпионат России по гонкам с препятствиями (OCR). Он прошел в Приморском парке Победы, а наравне с этим были проведены региональные чемпионаты Санкт-Петербурга и Ленинградской области по OCR на дистанции 5000-6000 метров.

На старт вышли действующие атлеты сборной, обладатели золотых, серебряных и бронзовых медалей чемпионатов мира по OCR и других международных и российских стартов. Среди них - Сергей Перелыгин, Егор Белоусов, Олег Балацкий, Алиса Петрова, Наталья Студеникина.

© Пресс-служба Лиги Героев

В забеге также принял участие олимпийский чемпион по лыжному спринту Никита Крюков, он же является и главным тренером сборной России по гонкам с препятствиями.

«У нас принимают участие 45 участников из 10 субъектов РФ. Данный старт является отборочным в национальную сборную, а она уже представляет страну на международных стартах. В этом году для сборной этот старт является контрольной тренировкой перед Чемпионатом Европы, который состоится в июне в Венгрии - с 9 по 11 июня. Команда готовится. Также пару дней назад мы получили приглашение и на Чемпионат мира в Бельгию, в сентябре», - рассказала вице-президент Федерации гонок с препятствиями Диляра Садыкова.

Она отметила, что в 2022 году на Чемпионате Европы в Венгрии команда заняла I место - золотую медаль. Говоря о трассе, она сообщила, что та «достаточно легкая: пять-шесть километров, 25 препятствий, которые быстропроходимые - есть рукоходы, проползания, переносы груза».

Участники забега преодолели трассу длиной 5 100 метров и два с половиной десятка препятствий. В качестве преград были отвесные стены, различные виды рукоходов, подъем грузов, препятствия на баланс и другие виды.

© Пресс-служба Лиги Героев

В 2019 году гонки с препятствия стали официальным видом спорта. Чемпионат России проходит второй год подряд: в 2022-ом в Уфе и в 2023-ем в Санкт-Петербурге.

Также в этот день состоялся любительский забег с препятствиями в городском формате - Гонка Героев Urban, в котором приняли участие более 1300 петербуржцев. Urban проходил в трех форматах: командный из пяти человек в сопровождении профинструктора, индивидуальный забег в массовом старте и чемпионат - соревнование за призовые места для опытных спортсменов.

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