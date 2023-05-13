В Петербурге прошел Чемпионат России по гонкам с препятствиями
Российских спортсменов по достоинству оценили на Чемпионате Европы в 2022 году, присудив I место. Также они получили приглашение на Чемпионат мира, который состоится этой осенью в Бельгии.
© Видео: Пресс-служба Лиги Героев © Фото: Пресс-служба Лиги Героев
В Санкт-Петербурге 13 мая состоялся первый в этом году Чемпионат России по гонкам с препятствиями (OCR). Он прошел в Приморском парке Победы, а наравне с этим были проведены региональные чемпионаты Санкт-Петербурга и Ленинградской области по OCR на дистанции 5000-6000 метров.
На старт вышли действующие атлеты сборной, обладатели золотых, серебряных и бронзовых медалей чемпионатов мира по OCR и других международных и российских стартов. Среди них - Сергей Перелыгин, Егор Белоусов, Олег Балацкий, Алиса Петрова, Наталья Студеникина.