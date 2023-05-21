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Самарские «Крылья Советов» впервые с 1995 года обыграли «Урал» на своем поле

Ян Брацкий
16:59 21.05.2023
Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев, отличились Гленн Бейл, Дмитрий Цыпченко и Бенхамин Гарре.
Самарские «Крылья Советов» впервые с 1995 года обыграли «Урал» на своем поле
© Фото: Maksim Konstantinov, GlobalLookPress
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Встреча футболистов самарских «Крыльев Советов» и екатеринбургского «Урала» завершилась крупным поражением гостей со счетом  3:0. Первый забитый мяч пришлось ждать более 45 минут. Уже в добавленное к основному времени первого тайма время отличился Гленн Бейл. Дмитрий Цыпченко на 52-ой минуте второго тайма увеличил разрыв в счете, а окончательную точку в игре поставил Бенхамин Гарре, «приговорив» уральцев с пенальти на 60-ой минуте.

Самарские «Крылья» одержали вторую победу в РПЛ в весенней части сезона и с 29 очками в активе занимают 12-е место в турнирной таблице. «Урал» с 30 очками находится этажом выше. «Крылья Советов» обыграли «Урал» на домашней траве впервые с 1995 года, напомнил «Чемпионат».

Тем временем, гонка за чемпионством в российском футбольном турнире завершилась еще седьмого мая, и сейчас команды оспаривают лишь итоговые места в таблице. Чемпионом России по футболу досрочно стал «Зенит» из Санкт-Петербурга. Подопечные Семака огорчили столичный «Спартак» со счетом 3:2 и в пятый раз подряд подняли кубок победителей над головой.

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