Синоптик Вильфанд пообещал москвичам грозы и потепление до плюс 25

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В начале следующей недели в Москве потеплеет, со среды начнутся ливни и грозы. Об этом «360» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, юго-восточные потоки, идущие с нижней Волги принесут температуру до плюс 23 градусов, в четверг и пятницу будет уже плюс 25. В конце недели, отметил Вильфанд, осадки в столице будут повсеместно.

«Количество осадков будет уже чисто летнее. Хороший ливень может пройти и оросить Москву», - сказал он.

Ранее ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в разговоре со «Звездой» предположил, что в июне температура будет на два градуса выше климатической нормы, что позволит купальному сезону открыться своевременно.