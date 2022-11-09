WSJ: Meta* начнет полномасштабное сокращение сотрудников

Штат сотрудников Meta* по состоянию на конец сентября насчитывал свыше 87 тысяч человек.

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По данным американской прессы, компания Meta* с сегодняшнего дня запустит процесс сокращения тысяч сотрудников. Отмечается, что глава корпорации Марк Цукерберг немногим ранее анонсировал на встрече с руководством компании полномасштабное сокращение персонала.

Как пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, штат сотрудников Meta* по состоянию на конец сентября насчитывал свыше 87 тысяч человек. Цукерберг, в свою очередь, заявил, что несет ответственность за просчеты компании, добавляется в материале.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил возможность разблокировки Meta* в России в будущем.

* Meta Platfoms - организация владеет Facebook и Instagram, признана экстремистской на территории РФ.