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В Bild назвали самое опасное российское оружие для танков Leopard

Тимур Шерзад
12:10 02.05.2023
В список угроз, составленный германскими журналистами, входят ПТРК, мины и танки российского производства.
В Bild назвали самое опасное российское оружие для танков Leopard
© Фото: IMAGO, Christoph Hardt, GlobalLookPress
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В германской газете Bild дали оценку рисков для немецких танков Leopard, поставляемых Украине. Там отметили три вида российского оружия, которое представляет для них наибольшую угрозу. 

«Леопардам», по словам германских журналистов, следует избегать современных российских противотанковых систем с управляемыми ракетами. Они, как отмечают в Bild, были созданы специально для борьбы с немецкими танками и могут пробивать более метра гомогенной стальной брони. 

Также в ряду угроз были отмечены противотанковые мины ТМ-62 и мины, созданные на их основе. 

И завершают тройку первостепенных угроз для «Леопардов» российские танки. 

Ранее чешский генерал Йиржи Шедивы рассказал об уязвимости танков Leopard.

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