По данным МО РФ, на Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск уничтожили более 120-ти украинских националистов.

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Военнослужащие ВС РФ уничтожили склад боеприпасов вооруженных формирований украинских националистов в районе Краматорска. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ», - сказал он.

Также в Минобороны России сообщили, что за прошедшие сутки на Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск уничтожили более 120-ти украинских боевиков. Кроме того, противник потерял один танк, две боевые машины пехоты (БМП), семь автомобилей, а также артиллерийскую систему М777 и САУ М109 американского производства.

Ранее расчеты 240-мм самоходных минометов 2С4 «Тюльпан» Южного военного округа уничтожили резервы вооруженных формирований украинских националистов и сорвали ротацию подразделений на одном из тактических направлений спецоперации. В Минобороны России отметили, что точным беглым огнем резервы и бронетехника радикалов были уничтожены, противник понес значительные потери.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.