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Сябитова призвала популяризировать крепкие браки среди молодежи с помощью кино

Анна Назайкина
12:31 02.05.2023
Ранее в ГД предложили живущим в браке более 20 лет россиянам начать выплачивать деньги.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: John Rowley, moodboard, GlobalLookPress
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Российская телеведущая и сваха Роза Сябитова в беседе со «Звездой» оценила идею поощрять материально супружеские пары, которые прожили вместе более 20 лет.

По мнению Сябитовой, если идея состоит в том, чтобы стимулировать молодых россиян на создание крепких семей, нужно выбирать другой способ поощрения.  

«Нужно передачи интересные снимать, фильмы добрые снимать, средства массовой информации должны показывать, что семья - это круто», - сказала она.

Зрители зачастую видят на экранах семьи, в которых происходит «треш», ведь такого рода контент более популярен, отметила телеведущая. Однако, считает она, нужно снимать больше добрых мелодрам, в которых отношения были бы показаны красиво.

«Давайте поощрять через телевидение, это больше пользы. Популяризация правильной, хорошей семьи. Это будет более перспективно, чем вылавливать по всей стране семьи, которые вместе 20 лет», - заключила Сябитова.

Напомним, ранее в Госдуме предложили выплачивать парам, которые более 20 лет в браке, по 20 тысяч каждому супругу, а затем повторять такие выплаты каждые пять лет.

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