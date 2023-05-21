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Российские средства ПВО перехватили 15 снарядов РСЗО HIMARS, «Ураган» и ракет Storm Shadow

13:14 21.05.2023
Официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ также сбили 9 беспилотников противника.
Российские средства ПВО перехватили 15 снарядов РСЗО HIMARS, «Ураган» и ракет Storm Shadow
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Российские средства ПВО за прошедшие сутки перехватили 15 снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Ураган», а также крылатых ракет большой дальности Storm Shadow. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено пятнадцать реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, "Ураган " и крылатых ракет большой дальности Storm Shadow», - сказал он.

Также в российском оборонном ведомстве сообщили, что Вооруженные силы РФ сбили девять вражеских беспилотников в районах шести населенных пунктов Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской области.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев заявил, что расчеты ЗРК «Оса-АКМ» и «Стрела-10» сбили две вражеские «Валькирии». Кроме того, российские расчеты самоходных минометов «Тюльпан» уничтожили пункт временной дислокации боевиков в Великой Новоселке.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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