Армия спецоперация Российские ЗРК «Оса-АКМ» и «Стрела-10» сбили две вражеские «Валькирии» Кроме того, офицер добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены две гаубицы противника «Мста-Б» в районе Новоукраинки и Бурлацкого. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Российские расчеты минометов «Тюльпан» уничтожили пункт временной дислокации украинских националистов в Великой Новоселке. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев. «Расчетами самоходных минометов Тюльпан уничтожен пункт временной дислокации боевиков в Великой Новоселке», - сказал он. Также расчеты зенитно-ракетных комплексов «Оса-АКМ» и «Стрела-10» сбили два вражеских дрона «Валькирия», заявил офицер. Кроме того, Гордеев добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены две гаубицы противника «Мста-Б» в районе Новоукраинки и Бурлацкого. Ранее военкор «Звезды» Валентин Гвоздев рассказал, как работает ЗРК «Стрела-10» в зоне специальной военной операции. Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика