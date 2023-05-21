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Российские ЗРК «Оса-АКМ» и «Стрела-10» сбили две вражеские «Валькирии»

11:18 21.05.2023
Кроме того, офицер добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены две гаубицы противника «Мста-Б» в районе Новоукраинки и Бурлацкого.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Российские расчеты минометов «Тюльпан» уничтожили пункт временной дислокации украинских националистов в Великой Новоселке. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

«Расчетами самоходных минометов Тюльпан уничтожен пункт временной дислокации боевиков в Великой Новоселке», - сказал он.

Также расчеты зенитно-ракетных комплексов «Оса-АКМ» и «Стрела-10» сбили два вражеских дрона «Валькирия», заявил офицер.

Кроме того, Гордеев добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены две гаубицы противника «Мста-Б» в районе Новоукраинки и Бурлацкого.

Ранее военкор «Звезды» Валентин Гвоздев рассказал, как работает ЗРК «Стрела-10» в зоне специальной военной операции.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.

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