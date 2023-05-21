Российские ЗРК «Оса-АКМ» и «Стрела-10» сбили две вражеские «Валькирии»
Российские расчеты минометов «Тюльпан» уничтожили пункт временной дислокации украинских националистов в Великой Новоселке. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.
«Расчетами самоходных минометов Тюльпан уничтожен пункт временной дислокации боевиков в Великой Новоселке», - сказал он.
Также расчеты зенитно-ракетных комплексов «Оса-АКМ» и «Стрела-10» сбили два вражеских дрона «Валькирия», заявил офицер.
Кроме того, Гордеев добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены две гаубицы противника «Мста-Б» в районе Новоукраинки и Бурлацкого.
Ранее военкор «Звезды» Валентин Гвоздев рассказал, как работает ЗРК «Стрела-10» в зоне специальной военной операции.
Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.