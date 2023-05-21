ВС РФ ликвидировали пять ДРГ националистов в Харьковской области и ЛНР

По данным Минобороны России, на Купянском направлении потери украинских боевиков составили до 85 человек.

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Российские войска ликвидировали пять диверсионно-разведывательных групп вооруженных формирований украинских националистов в Харьковской области и ЛНР. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районах населенных пунктов Першотравневое, Тимковка, Синьковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики ликвидированы пять диверсионно-разведывательных групп», - сказал он.

В российском оборонном ведомстве также сообщили, что на Купянском направлении украинские боевики потеряли до 85-ти человек личного состава, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также САУ «Акация».

Накануне в МО РФ сообщили, что российские военнослужащие ликвидировали две украинские группы диверсантов на территории Луганской и Донецкой Народных Республик. Помимо этого, в районе Кисловки Харьковской области пресечена деятельность еще одной ДРГ противника.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.